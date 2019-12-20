Решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры вызвало скандал в Японии. В частности, болельщики из Поднебесной обрушились на телеканал NHK, который неверно трактовал слова фигуристки и опубликовал новость о том, что она окончательно уходит из спорта.
Впоследствии новость была исправлена, но канал понес существенные репутационные потери. Японцы, которые всерьёз увлечены фигурным катанием, обвинили журналистов в непрофессионализме. Как
Ранее Загитова уточнила, что значит её пауза в карьере. По её словам, ни о каком «уходе» или «завершении» не может быть и речи. Она отметила, что остаётся на льду и будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу, писал NEWS.ru.
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