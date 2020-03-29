Окончательное решение о проведении престижной веломногодневки «Тур де Франс» будет принято до 15 мая.
На данный момент организаторы не рассматривают варианты с проведением гонки без зрителей или её отменой.
Нам придётся работать быстро, но в случае принятия решения в середине мая проведение гонки будет возможным, — цитирует представителя компании ASO, организатора гонки, Эрика Хоулли RTBF.
Велогонка «Тур де Франс» должна пройти с 27 июня по 19 июля.
Ранее были отменены велогонки Мирового тура, среди которых «Тиррено — Адриатико» (Tirreno — Adriatico), «Милан — Сан-Ремо» «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.
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