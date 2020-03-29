https://static.news.ru/photo/81cdbc0e-71dd-11ea-90c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Окончательное решение о проведении престижной веломногодневки «Тур де Франс» будет принято до 15 мая.

На данный момент организаторы не рассматривают варианты с проведением гонки без зрителей или её отменой.

Нам придётся работать быстро, но в случае принятия решения в середине мая проведение гонки будет возможным, — цитирует представителя компании ASO, организатора гонки, Эрика Хоулли RTBF.

Велогонка «Тур де Франс» должна пройти с 27 июня по 19 июля.

Ранее были отменены велогонки Мирового тура, среди которых «Тиррено — Адриатико» (Tirreno — Adriatico), «Милан — Сан-Ремо» «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.