Российский биатлонист Кирилл Стрельцов завоевал бронзу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Словакии.

Первое место занял Эндре Стрёмсхейм из Норвегии, который преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 39,9 секунды, допустив на четырёх огневых рубежах два промаха. Серебро завоевал украинец Руслан Ткаленко (+54,3;...