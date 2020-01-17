Российский спортсмен Павел Репилов занял второе место в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.
Первым стал латвиец Гинтс Берзинс (1 минута 48,045 секунды). Оставание Репилова составило 0,184 секунды. Бронзу завоевал немец Тимон Гранганьоло (+0,791).
На данный момент в активе российских спортсменов 20 медалей юношеских Олимпийских игр.
Ранее российская спортсменка Диана Логинова заняла третье место в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.
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