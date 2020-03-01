https://static.news.ru/photo/e5c2c5a4-5bc8-11ea-8dee-fa163e074e61_660.jpg Роман Репилов Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Российский спортсмен Роман Репилов занял первое место в общем зачёте Кубка мира по санному спорту в сезоне-2019/20.

Победу на заключительном этапе в Германии одержал россиянин Семён Павличенко, второе место занял австриец Йонас Мюллер, Репилов стал третьим.

По итогам девяти этапов Репилов набрал 765 очков и занял первое место в общем зачёте Кубка мира. Вторым по итогам сезона стал итальянец Доминик Фишналлер (749), третье место занял Павличенко (741).

Ранее 23-летний Репилов уже побеждал в общем зачёте Кубка мира в сезоне 2016/2017.

Ранее сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата мира по санному спорту, который прошёл в Сочи, писал NEWS.ru. Россиянам никогда не удавалось побеждать на ЧМ в общем зачёте.