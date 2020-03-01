Российский спортсмен Роман Репилов занял первое место в общем зачёте Кубка мира по санному спорту в сезоне-2019/20.
Победу на заключительном этапе в Германии одержал россиянин Семён Павличенко, второе место занял австриец Йонас Мюллер, Репилов стал третьим.
По итогам девяти этапов Репилов набрал 765 очков и занял первое место в общем зачёте Кубка мира. Вторым по итогам сезона стал итальянец Доминик Фишналлер (749), третье место занял Павличенко (741).
Ранее 23-летний Репилов уже побеждал в общем зачёте Кубка мира в сезоне 2016/2017.
Ранее сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата мира по санному спорту, который прошёл в Сочи, писал NEWS.ru. Россиянам никогда не удавалось побеждать на ЧМ в общем зачёте.
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