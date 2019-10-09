Федерация регби России попросила сборную России по футболу отомстить на поле команде Шотландии.
Во время перерыва в матче Кубка мира между командами России и Шотландии на официальной странице в Twitter Федерации регби РФ появилась запись с упоминанием аккаунта российской сборной по футболу.
Сборная России, какой бы не был счёт в конце нашей игры — пообещайте, что отомстите, — написали на странице.
— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia)
@TeamRussiaкакой бы не был счет в конце нашей игры - пообещайте, что отомстите October 9, 2019
Матч между футбольными сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября в «Лужниках». Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.
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