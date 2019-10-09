https://static.news.ru/photo/2a5779a0-ea70-11e9-9336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федерация регби России попросила сборную России по футболу отомстить на поле команде Шотландии.

Во время перерыва в матче Кубка мира между командами России и Шотландии на официальной странице в Twitter Федерации регби РФ появилась запись с упоминанием аккаунта российской сборной по футболу.

Сборная России, какой бы не был счёт в конце нашей игры — пообещайте, что отомстите, — написали на странице.

@TeamRussia какой бы не был счет в конце нашей игры - пообещайте, что отомстите — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 9, 2019

Матч между футбольными сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября в «Лужниках». Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.