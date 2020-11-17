Регбийный матч между «Фили» и «Торпедо» пройдёт во Владимире без зрителей

https://static.news.ru/photo/e9cc7168-28a5-11eb-b394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский клуб «Фили» 21 ноября проведёт заключительный матч в Федеральной регбийной лиге (ФРЛ) на выезде против «Торпедо» из Владимира.

Как сообщает пресс-служба москвичей, матч пройдёт без зрителей в связи с пандемией коронавирусной инфекции. «Фили» ранее досрочно вышел в финал ФРЛ, обыграв на выезде ступинский «Сокол» со счётом 47:9. Финал лиги запланирован в следующем году в Сочи.

Генеральный директор клуба «Фили» Иван Лыско ранее отреагировал на высказывания гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о строительстве дворца гандбола на территории регбийного поля «Фили». Лыско выразил надежду, что дворец в Москве появится не вместо поля, а на прилегающей территории к заводу Хруничева. NEWS.ru подробно писал о начавшемся переделе внутри мира регби.

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