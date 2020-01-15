https://static.news.ru/photo/74d5a940-37b2-11ea-9015-fa163e074e61_660.jpg Стадион «Лужники» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регбийный клуб ЦСКА хочет проводить домашние матчи премьер-лиги сезона-2020 на стадионе «Лужники» в Москве.

Главный тренер мужской команды ЦСКА Денис Королёв на заседании попечительского совета заявил, что по этому вопросу в настоящее время ведутся переговоры.

Надеемся, что сезон 2020 года будет проходить на замечательной поляне в «Лужниках», — приводит слова Королёва ТАСС.

Ранее мужская и женская сборные России стали победителями первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу, который прошёл в Москве, писал NEWS.ru.