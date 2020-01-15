Регбийный клуб ЦСКА хочет проводить домашние матчи премьер-лиги сезона-2020 на стадионе «Лужники» в Москве.
Главный тренер мужской команды ЦСКА Денис Королёв на заседании попечительского совета заявил, что по этому вопросу в настоящее время ведутся переговоры.
Надеемся, что сезон 2020 года будет проходить на замечательной поляне в «Лужниках», —
приводитслова Королёва ТАСС.
Ранее мужская и женская сборные России стали победителями первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу, который прошёл в Москве, писал NEWS.ru.
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