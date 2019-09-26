Кубок мира по регби, проходящий в Японии и стремительно входящий в фазу разгара соревнований, наряду с повышенным интересом у телезрителей вызывает и массу вопросов, касающихся нюансов правил игры и схожести этого вида спорта с американским футболом. News.ru подготовил для болельщиков своеобразный гид по двум родственным видам спорта, который, будем надеяться, даст ответы на большинство вопросов.

Два командных игровых вида спорта, в которых мяч в форме дыни соперники стараются занести руками и приземлить в зачётном поле противника или ногами забить в Н-образные ворота, послав его непременно над перекладиной, действительно на первый взгляд выглядят весьма похожими.

Кстати, параметры ворот идентичны в обоих видах спорта: перекладина находится на высоте три метра, а расстояние между стойками — 5,7 метра.

Есть сходство и в характеристиках мяча — «дыни» — длина которого в обоих вариантах не превышает 30 сантиметров. Однако снаряд для регби на несколько десятков граммов тяжелее, более округлый на концах и не такой «приплющенный», как мяч для американского футбола.

Роднит два вида спорта и длина игрового поля — от 100 до 110 метров, однако второе измерение травяного прямоугольника — ширина — сразу же порождает значительные отличия. Площадка для регби шире почти вдвое (70 метров против 49), и это коренным образом влияет на рисунок игры и её тактику. Простор регбийной площадки даёт больше возможностей для многоходовых комбинаций с передачей мяча «веером», тогда как в американском футболе узкое, как хоккейная площадка канадского образца, поле приводит к куда более частым жёстким индивидуальным или групповым столкновениям.

Правда, меньшее количество игроков, находящихся одновременно на поле (11 в американском футболе, 15 — в регби), вроде бы должно несколько нивелировать узость игровой площадки в игре, зародившейся за океаном. Однако необходимо учитывать, что в американском футболе в составе каждой команды есть игроки, специализирующиеся на игре в нападении или защите (не правда ли, напоминает хоккейные спецбригады большинства и меньшинства?), а также команды по пробитию ударов. В регби подобного разделения функций между игроками нет.

Едва ли не основное различие между двумя видами спорта состоит в том, что в регби мяч руками можно передавать только назад или вбок, но никак не вперёд. В американском футболе длинный заброс мяча на десятки ярдов вперёд — практически главный элемент игры. Более того, очки можно заработать не только за занос и приземление мяча в зачётном поле, но и за удачный пас, если игрок, принимающий мяч, находится в очковой зоне.

Система подсчёта очков тоже различается: в регби попытка «стоит» 5 очков, её реализация — 2 очка, гол со штрафного (когда ударом ногой необходимо попасть ворота между стойками и над перекладиной) или дроп-гол — 3 очка. В американском же футболе за тачдаун (приземление мяча в очковой зоне) полагается 6 очков, за реализацию — одно или два очка.

Очевидны также различия и по длительности игрового времени матча (80 минут в регби, в два с лишним раза больше — в американском футболе), и в экипировке игроков: в регби она больше напоминает классическую футбольную (шорты, майки, бутсы), тогда как игроки в заморский футбол в шлемах, масках и многочисленных защитных одеяниях, наколенниках-налокотниках напоминают бойцов космического отряда из фантастических кинофильмов.

Напоследок не забудем и про существенную разницу в доходах. Если звезда регби зарабатывает $1,5-2 млн. в год, то ведущие игроки в американский футбол имеют зарплаты на порядок выше — $10-15 млн.