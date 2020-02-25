https://static.news.ru/photo/eeddf718-57b7-11ea-9883-fa163e074e61_660.jpgФото: Hendrik Schmidt/Global Look Press
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), олимпийский чемпион Евгений Редькин считает, что Александру Логинову нужно было не отказываться от участия в гонке с общего старта на чемпионате мира в Италии.
Я Логинова не осуждаю, но, по-моему, он неправильно поступил, не выйдя на масс-старт. Надо было иностранцев мордой окунуть! Ему надо было их всех победить в масс-старте, а он это мог бы сделать, — цитирует Редькина РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью, накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.