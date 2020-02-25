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Министр спорта РФ Олег Матыцин проведёт встречу с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчёвым из-за ситуации, связанной с обысками у российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону. В ближайшее время состоится встреча с главой СБР. Естественно, будем принимать необходимые меры, но, повторяю, министерство является государственным органом, а...