Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Финал у женщин в сабле. На помосте чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы Яна Егорян и семикратная чемпионка мира, серебряный призёр Игр-2012 в Лондоне, лидер сборной России легендарная Софья Великая (всего на её счету 23 медали чемпионатов Европы и 16 — чемпионатов мира). Егорян, проигрывая к перерыву с разницей в три очка, переламывает ход поединка и одерживает победу — 15:14. Триумф для Яны, которая стала первой российской фехтовальщицей, выигравшей золотую олимпийскую медаль в индивидуальных соревнованиях.

И на этом всё! После Бразилии Егорян, как признавался главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов в интервью «Спорт-Экспрессу», никак не может спуститься с пьедестала. Единственную личную награду после Рио-де-Жанейро Егорян завоевала на чемпионате мира — 2018 в китайском Уси, взяв бронзу. Все последующие награды на мировых и европейских первенствах, в том числе золотые, были завоёваны только в командных соревнованиях.

На этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) Егорян в личном первенстве вообще заняла только 74-е место и неубедительно фехтовала в командном турнире, где сборная России стала восьмой. Как признавался Мамедов, его очень волнует состояние двукратной олимпийской чемпионки. В связи с этим на Кубке России, который завершился в подмосковной Лобне, Егорян должна была реабилитироваться .

— Мамедов сказал, что должны реабилитироваться за провал на этапе Кубка мира?

— Раз сказал, значит должна, — заявила Егорян NEWS.ru перед началом соревнований.

egorianiana/instagram.com

И она сдержала слово, реабилитировалась. В финале Яна Егорян победила Алину Михайлову со счётом 15-14. Третье место разделили Дарья Дрозд и Ольга Никитина.

Как бы мой тренер (Дмитрий Глотов. — NEWS.ru) ни говорил, что это подготовительный турнир, и здесь (на Кубке) в плане фехтования можно было попробовать всё, для меня было делом принципа выиграть. Идёт олимпийский отбор, и я не буду лукавить — меня этот вопрос, как и всех, очень тревожит. Поэтому к Кубку России отнеслась очень серьёзно, — сказала Егорян после победы в интервью пресс-службе Федерации фехтования России.

Подводя итоги Кубка, Егорян добавила, что несмотря на победу, её личный тренер всё равно был расстроен тем, что она не использовала в боях приёмы, которые она с ним отрабатывает.

В общем, техника хромала, но победителей не судят, — сказал она.

Кроме того, Егорян отметила, что нужно всегда иметь на бой определённую тактику, чтобы даже при самом плохом раскладе тебе ничего не помешало справиться с трудностями.

Цель на сезон у Егорян, безусловно, отобраться на Олимпийские игры, и несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, она готова выступить под нейтральным флагом.