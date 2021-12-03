«Раздражало»: Медведева поделилась эмоциями от серебра Олимпиады-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об эмоциях, связанных с завоеванием серебряных медалей на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Она призналась, что особой радости не испытала. Слова спортсменки приводит Olympics.com.

Первые несколько лет это раздражало меня — я не чувствовала себя полноценной и счастливой. Но теперь я трансформировала это ощущение. Конечно, оно всё ещё никуда не ушло, и думаю, что и не уйдёт до конца жизни, — сказала Медведева.

Спортсменка добавила, что на протяжении четырёх лет ощущала, что ей чего-то не хватает, чтобы стать лучшей, но это ощущение её мотивировало.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Медведева уступила золото соотечественнице Алине Загитовой, хотя перед этим два года подряд была чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что Медведева и тиктокер Даня Милохин поцеловались в ходе исполнения совместного номера в рамках шоу «Ледниковый период».