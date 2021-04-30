Расплакавшаяся из-за низкой зарплаты биатлонистка ответила критикам

https://static.news.ru/photo/e7665c6c-ab5a-11eb-8b0d-96000091f725_660.jpg Маргарита Васильева Фото: rita_vasileva24/instagram.com

Российская биатлонистка Маргарита Васильева ответила пользователям соцсетей, негативно отреагировавшим на её слёзы по поводу зарплаты. Свой комментарий спортсменка опубликовала на странице в Instagram.

Ранее 29-летняя биатлонистка расплакалась, пожаловавшись в соцсети, что после отбывания дисквалификации она получила зарплату в размере 10 тысяч рублей. Её эмоции не понравились многим пользователям, которые обрушились на неё с критикой, напомнив, сколько зарабатывают врачи и преподаватели в некоторых регионах страны.

Во-первых, у меня все допинг-пробы чистые. Во-вторых, меня нет в докладе Макларена. А то, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши. Если вас устраивает ваша заработная плата, живите и радуйтесь, — посоветовала Васильева критикам.

В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Маргарита неоднократно пропускала внесоревновательные допинг-тестирования. 17 марта 2021 года она восстановила спортивную деятельность.

Ранее сообщалось, что чемпион мира и обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к разговорам о возможном переходе в биатлон.