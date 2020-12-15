Раскрыты детали проведения ЧМ-2022 по волейболу в России

https://static.news.ru/photo/31f8d950-3ec1-11eb-8722-fa163e074e61_660.jpg Роман Станиславов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов раскрыл детали проведения мужского чемпионата мира в России.

Мы ожидаем порядка 500 тысяч болельщиков, объёмы у нас не такие большие, как были на футболе. Расчёт болельщиков исходит из возможности рассадки. К сожалению, не могу сказать, насколько необходим паспорт болельщиков. По нашему мнению, это не нужно. Будут облегчены визы для приезда. Мы сделаем всё, чтобы болельщики из других стран смогли легко добраться и посетить матчи своих стран, — сказал Станиславов на пресс-конференции, посвящённой Чемпионату мира по волейболу.

Он также ожидает, что на Финале шести будет много гостей.

Москва показала, что способна справиться с большим количеством болельщиков. Большую активность мы будем делать перед стадионом. Но и в центре, и других знаковых местах мы будем поддерживать промоакции, кампаниям и продвижениям. У нас достаточно времени, чтобы всё доработать, — добавил он.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия проделала большую работу при подготовке к чемпионату мира по волейболу 2022 года и надеется, что этот вид спорта сумеет привлечь больше людей в «нашу открытую страну», писал NEWS.ru.