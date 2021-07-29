Рапиристку Мартьянову после олимпийского финала увезли в инвалидном кресле

Российскую спортсменку Марту Мартьянову, которая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, увезли в инвалидном кресле после финала. Эту информацию передаёт «Спорт-экспресс».
В финале во время первого поединка Марта Мартьянова
Сборная России обыграла команду Франции (45:34) и выиграла золото Олимпиады. В нашем составе, кроме Мартьяновой, были Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и запасная — Аделина Загидуллина.
Ранее сообщалось, что российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.