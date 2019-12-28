https://static.news.ru/photo/1757d9a4-295d-11ea-847f-fa163e074e61_660.jpg Инна Дериглазова Фото: Marcin Bulanda/imago sportfotodienst/Global Look Press

Олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира рапиристка Инна Дериглазова признана лучшей фехтовальщицей России по итогам 2019 года.

Федерация фехтования России (ФФР) подвела итоги года и назвала победителей в 13 номинациях. Дериглазова в 2019 году завоевала две золотые медали на чемпионате мира в Будапеште, а также заняла первое и второе места на чемпионате Европы в Дюссельдорфе.

Лучшим фехтовальщиком года стал 26-летний Сергей Бида, сообщает пресс-служба ФФР. Лучшей мужской сборной признали Биду, Никиту Глазкова, Павла Сухова и Сергея Ходоса, которые завоевали золото чемпионата Европы. Лучшей женской сборной стала команда Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной — спортсменки выиграли чемпионаты мира и Европы.

Лучшим личным женским тренером признан Ильдар Мавлютов, лучший личный мужской тренер — Борис Писецкий, лучший старший тренер женской команды — Дмитрий Шевченко, лучший старший тренер мужской команды — Александр Глазунов, лучшая юниорка — Алина Михайлова, лучший юниор — Кирилл Бородачёв, лучший тренер по резерву — Вячеслав Поздняков, прорыв года — Ольга Никитина, воля к победе — Виолетта Колобова.

Ранее Инна Дериглазова и пловец Антон Чупков победители в номинации «Гордость России». Министерство спорта РФ отметило их заслуги в категориях «Спортсмен года» и «Спортсменка года», писал NEWS.ru.