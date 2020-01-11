Российская спортсменка Инна Дериглазова выиграла турнир рапиристок на этапе Кубка мира по фехтованию в польском Катовице.
Россиянка в финале соревнований оказалась сильнее итальянки Камиллы Манчини, обыграв её со счётом 15:11.
Третье место поделили француженка Ясаора Тибу и американка Ли Кифер.
Ранее NEWS.ru писал, что российский сноубордист Андрей Соболев завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. В финальном заезде Соболев опередил австрийца Бенжамина Карла.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен