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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не сможет выступить на чемпионате Европы 2020 года из-за травмы колена.

Сейчас он проходит процесс восстановления и реабилитацию. На текущий момент неизвестно, когда он начнёт участвовать в соревнованиях, — цитирует тренера сборной России Владимира Григорьева ТАСС. Он также сообщил, что в...