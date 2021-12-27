«Радость и боль моего сердца»: Мишин обратился к Туктамышевой

Тренер Алексей Мишин, работающий с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, поддержал спортсменку, которая не отобралась на чемпионат Европы по фигурному катанию. Он заявил, что фигуристка ещё не сказала своё последнее слово, сообщает «Р-спорт».

Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты ещё не сказала своего последнего слова, — сказал Мишин.

Елизавета Туктамышева на чемпионате России заняла седьмое место (224,40) и не смогла отобраться на Олимпиаду-2022. По итогам двух программ на чемпионате России золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239,56).

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на результаты в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию. Она считает, что судьи оценили по достоинству не всех фигуристок.

В свою очередь фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие под руководством Тамары Москвиной, стали чемпионами России в парном катании. Спортсмены по сумме двух программ набрали 243,74 балла.