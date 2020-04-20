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Радионова: заболела по пути из Италии, не знаю, коронавирус это или нет

14:20, 20 апреля 2020 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова рассказала, что заболела после отдыха в Милане в феврале 2020 года.

Было прекрасно. На обратном пути в самолёте я ещё заболела, до сих пор не знаю, что это было — коронавирус или нет. Симптомы были очень похожими. Несколько дней держалась очень высокая температура, сухой кашель, — цитирует фигуристку РИА Новости.

Радионова подчеркнула, что через неделю кашель прошёл. Спортсменка не отнеслась к болезни серьёзно, так как тогда мало говорили о коронавирусе.

Ранее Радионова рассказала о взаимоотношениях спортсменов и тренеров в отечественном фигурном катании. По словам фигуристки, наставникам иногда нужно «проявлять жёсткость», чтобы добиться результата, писал NEWS.ru.

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