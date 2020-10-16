Радимов считает, что Плющенко и Рудковской надо заткнуться

Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал конфликт между двумя тренерами Евгением Плющенко и Этери Тутбердзе, от которой в школу олимпийского чемпиона ушли Александра Трусова и Алёна Косторная.
По его мнению, Плющенко превратил спорт в шоу-бизнес.
Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы наконец уже заткнуться со своими высказываниями, — написал Радимов на своей странице в Twitter.
Экс-полузащитник также поддержал Этери Тутберидзе, назвав её лучшей.
Вдогонку. Моя мама, например, всю жизнь работала и так не смогла купить себе «Порше» — но это не значит, что она бездельница, диванный эксперт и не имеет права на свое мнение, как считает Плющенко. Ему бы лучше молчать и заниматься делом, а не устраивать склоки и грязные разборки, — считает Радимов.
Ранее олимпийский чемпион в мужском фигурном катании Алексей Ягудин высмеял бесконечную войну между группами тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, писал NEWS.ru.
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