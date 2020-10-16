Радимов считает, что Плющенко и Рудковской надо заткнуться

https://static.news.ru/photo/2289915e-0fc2-11eb-94ae-fa163e074e61_660.jpg Владислав Радимов Фото: instagram.com/radimov02

Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал конфликт между двумя тренерами Евгением Плющенко и Этери Тутбердзе, от которой в школу олимпийского чемпиона ушли Александра Трусова и Алёна Косторная.

По его мнению, Плющенко превратил спорт в шоу-бизнес.

Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы наконец уже заткнуться со своими высказываниями, — написал Радимов на своей странице в Twitter.

Экс-полузащитник также поддержал Этери Тутберидзе, назвав её лучшей.

Вдогонку. Моя мама, например, всю жизнь работала и так не смогла купить себе «Порше» — но это не значит, что она бездельница, диванный эксперт и не имеет права на свое мнение, как считает Плющенко. Ему бы лучше молчать и заниматься делом, а не устраивать склоки и грязные разборки, — считает Радимов.

Ранее олимпийский чемпион в мужском фигурном катании Алексей Ягудин высмеял бесконечную войну между группами тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, писал NEWS.ru.