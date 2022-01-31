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«Рад, что не нужно с ними соревноваться»: Чен о российских фигуристках

Американский фигурист Чен порадовался, что ему не нужно будет соревноваться с россиянками
11:23, 01 февраля 2022
«Рад, что не нужно с ними соревноваться»: Чен о российских фигуристках Фото: facebook.com/NathanChenFigureSkater
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Трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании, американец Нейтан Чен порадовался, что ему не нужно будет соревноваться с Камилой Валиевой, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой на Олимпийских играх в Пекине. Они делают потрясающие вещи, считает американский фигурист. Его слова приводит ТАСС.

Я рад, что мне не нужно будет соревноваться с ними. Они делают потрясающие вещи, это просто здорово, — заявил Чен.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Командный турнир по фигурному катанию стартует 4 числа.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что командный турнир сборная России выиграет с запасом. По его мнению, у нас очень сильные одиночницы, одиночники и пары.

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