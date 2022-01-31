«Рад, что не нужно с ними соревноваться»: Чен о российских фигуристках

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал изданию «Спорт-Экспресс» ситуацию с украинским фигуристом Иваном Шмуратко. Во время встречи с представителями СМИ перед началом Олимпиады в Пекине спортсмен ответил по-английски на вопрос, заданный на русском языке.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал изданию «Спорт-Экспресс» ситуацию с украинским фигуристом Иваном Шмуратко. Во время встречи с представителями СМИ перед началом Олимпиады в Пекине спортсмен ответил по-английски на вопрос, заданный...