Работающий у Плющенко тренер назвал Тутберидзе великим специалистом

https://static.news.ru/photo/05238248-49d6-11eb-95ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Дмитрий Михайлов, работающий в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко высказался об Этери Тутберидзе.

По его словам, идеальных наставников по фигурному катанию не бывает. При этом Михайлов назвал Тутберидзе великим специалистом.

Хотел бы увидеть работу команды Тутберидзе. Возможно, вы удивитесь такому ответу, — цитирует «Спорт-Экспресс» тренера.

Он подчеркнул, что ему было бы интересно изучить системы работы других наставников и почерпнуть для себя что-то новое.

Дмитрий Михайлов завершил свою спортивную карьеру в 2019 году. С этого сезона он работает в академии Евгения Плющенко, в частности, занимается с фигуристкой Александрой Трусовой.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная, Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Последняя затем объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.

Штаб Тутберидзе также выложил в «сториз» в социальной сети Instagram сообщения, в которых Яна Рудковская приглашала фигуристку Алину Загитову в академию супруга. Рудковская отреагировала на публикацию слитой переписки с олимпийской чемпионкой Загитовой, в которой она сообщала, что тренер Плющенко очень ждёт спортсменку в своей академии. Она пояснила, что её слова были неверно трактованы и вырваны из общего контекста. Продюсер добавила, что Загитова в 2019 году общалась с ней на тему возможного перехода к Плющенко, однако в итоге решила остаться в команде Тутберидзе, писал NEWS.ru.