https://static.news.ru/photo/a2aa5e32-54be-11ea-ac8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) провела плановое заседание по вопросам лёгкой атлетики. В рамках встречи обсуждались основные аспекты подготовки и проведения выборов нового президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которые состоятся 28 февраля.

В частности, были сформированы критерии допуска кандидатов, которые рекомендуется в обязательном порядке отражать в предвыборных программах, сообщается в пресс-релизе ВФЛА.

Кандидатам необходимо представить план по восстановлению рабочих контактов с Международной федерацией легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) и возобновлению выдачи нейтрального статуса спортсменам, а также предложить свою оценку предыдущей работе ВФЛА в антидопинговой деятельности и описать меры по недопущению ошибок и нарушений в будущем.

Помимо этого, необходимо прописать план по развитию лёгкой атлетики, поддержке детско-юношеского спорта, созданию устойчивой финансовой системы, а также по взаимодействию профессиональной и любительской лёгкой атлетики.

На пост президента ВФЛА претендуют Юрий Борзаковский, Михаил Гусев, Олег Курбатов и Евгений Юрченко.

В ноябре 2019 года Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приостановил действия по восстановлению членства в организации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В конце января 2020 года Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию ВФЛА, после чего Президиум организации передал свои полномочия Олимпийскому комитету России и подал в отставку, писал NEWS.ru.