«Пытались надавить»: супруг Тимановской о конфликте с Белоруссией на Играх

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, отреагировал на конфликт супруги с руководителями делегации в Токио-2020 и рассказал о причинах, по которым он покинул страну. Своими мыслями он поделился с порталом kyky.org.

Репрессии могли коснуться и меня, хотя прямых угроз не поступало. Но я понимал, что работать и жить в стране мне спокойно не дадут. Решение об отъезде было принято вчера буквально в течение получаса. Сейчас я выехал в Украину, но здесь проездом, — сказал Зданевич.

Он утверждает, что со спортсменкой на данный момент связи нет, но из СМИ знает, что она под защитой польского консульства. В ближайшее время мужчина намерен отправиться в Польшу, где и встретится с женой. Комментируя происходящее с Тимановской, он отметил, что злится в первую очередь на то, что не смог самостоятельно защитить жену. Зданевич «просто в шоке от всей ситуации».

Какие-то мужчины, которым уже под 60 лет, пытались надавить на нее, сломать, довели до слез. Это ненормально! Это недостойное поведение для мужчины, — добавил он.

Он объяснил поведение легкоатлетки эмоциональностью и привёл в пример боксёра, которого поставили в борьбу, «чтобы закрыть участие страны в этом виде спорта».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Кристины Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии по поводу её отстранения от Олимпиады.

Новость о том, что спортсменку насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. Предполагаемая причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400.