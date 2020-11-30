Пётр Иванов станет президентом ВФЛА

https://static.news.ru/photo/a2f63486-3313-11eb-a284-fa163e074e61_660.jpg Пётр Иванов Фото: ФПК

Пётр Иванов победил на выборах президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которые состоялись в понедельник, 30 ноября.

Как передаёт пресс-служба ВФЛА, свои кандидатуры на пост президента также выставляли директор студенческих чемпионатов России по лёгкой атлетике Андрей Шляпников, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова. Шляпников в ходе отчётно-выборной конференции снял свою кандидатуру в пользу Иванова.

Гусев получил 10 голосов делегатов, за Привалову проголосовали семь человек. Иванов смог заручиться 50 голосами в свою поддержку. Ранее президентом ВФЛА был Евгений Юрченко. Он вступил в должность 28 февраля 2020 года и написал заявление об отставке 13 июля.

В ноябре 2015 года членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено на фоне допингового скандала. В августе 2020 года ВФЛА при содействии Минспорта РФ выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн за причастность прежнего руководства федерации к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. 31 августа ВФЛА также направила в World Athletics дорожную карту по борьбе с допингом.

Пётр Иванов является гендиректором АО «Скоростные магистрали» (дочерняя компания РЖД). Также он возглавляет Федерацию триатлона России.

Ранее NEWS.ru сообщал о назначении Маргариты Пахноцкой на должность эксперта World Athletics по восстановлению членства ВФЛА.