https://static.news.ru/photo/409d86e8-bdc8-11e9-b9b2-fa163e074e61_660.jpg Руслан Албегов Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

После проверки данных Московской антидопинговой лаборатории пятеро российских тяжелоатлетов временно отстранены от соревнований.

Под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) попали бронзовый призёр Олимпийских игр-2012 Руслан Албегов, чемпионка мира-2013 Тима Туриева, призёры чемпионатов мира и Европы Давид Беджанян и Олег Чен, а также чемпион России Егор Климонов.

Как известно, одним из условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) была беспрепятственная передача данных Московской лаборатории представителям WADA. Этот процесс начался в январе и завершился весной. После этого Всемирное антидопинговое агентство заявило, что по итогам предварительной проверки полученных данных выявлено около трёхсот российских спортсменов с подозрительными долинг-пробами.

Российский боец смешанных единоборств Артём Фролов оценил перспективы допинг-контроля на российских турнирах, ранее писал News.ru.