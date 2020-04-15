Тренер Путров заявил, что Тихонов говорит неправду о Польховском

https://static.news.ru/photo/68e1d4ac-7f05-11ea-b31d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путров (слева) Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров поделился своим мнением на счёт назначения на пост главного тренера сборной РФ по биатлону Валерия Польховского, а также обвинил Александра Тихонова в клевете.

Что касается Польховского, я могу сказать одно: везде где он работал, была прибавка результата. А про то как его выгоняли из Белоруссии и Казахстана — эти сказки придуманы Тихоновым и он же, похоже, единственный кто в них верит, — цитирует Путрова «Советский спорт».

Путров в разные годы был личным тренером Юрия Кашкарова, Евгения Редькина, Антона Шипулина, а также других биатлонистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21. По данным пресс-службы Союза биатлонистов РФ, его кандидатуру направят в Министерство спорта на согласование. На этом посту Польховский сменит Анатолия Хованцева.