Путин заявил о намерении посетить церемонию открытия Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин сказал, что планирует посетить Пекин в феврале и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом он заявил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. Прямой эфир встречи прошёл на российском телеканале «Россия 24».

Уважаемый друг! Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведём переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр, — сказал Путин.

При этом председатель КНР также заявил, что с нетерпением ждёт возможности лично встретиться с президентом России.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Будут проводиться соревнования в 15 дисциплинах. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем на Олимпийских зимних играх 2018-го в Пхёнчхане.

Ранее Цзиньпин поблагодарил Путина за высокую оценку российско-китайских отношений. Он также отметил характерное для российского лидера противостояние попыткам поссорить две страны.