«Путин — великий человек»: чемпион мира по прыжкам в воду о президенте РФ

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады-2012 по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал об общении с президентом РФ Владимиром Путиным. Слова спортсмена приводит Metaratings.ru.

Я всегда ждал этого момента, потому что это великий человек. Всегда интересно постоять рядом и пообщаться с ним. Он всегда открыт к общению, сам при встречах интересуется делами нашего вида спорта, — сказал Кузнецов.

Спортсмен добавил, что однажды Путин прилетал к спортсменам на тренировочные сборы на озере Круглое и проводил с ними там встречу.

9 сентября 2021 года другой российский прыгун в воду, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио Виктор Минибаев, заявил, что не пошёл на встречу с Путиным, так как это «неинтересно».