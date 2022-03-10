«Путин — великий человек»: чемпион мира по прыжкам в воду о президенте РФ
«Путин — великий человек»: чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов высказался о президенте РФ
Михаил Потапов
Михаил Потапов
18:40, 11 марта 2022
Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады-2012 по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал об общении с президентом РФ Владимиром Путиным. Слова спортсмена приводит Metaratings.ru.
Я всегда ждал этого момента, потому что это великий человек. Всегда интересно постоять рядом и пообщаться с ним. Он всегда открыт к общению, сам при встречах интересуется делами нашего вида спорта, — сказал Кузнецов.
Спортсмен добавил, что однажды Путин прилетал к спортсменам на тренировочные сборы на озере Круглое и проводил с ними там встречу.
9 сентября 2021 года другой российский прыгун в воду, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио Виктор Минибаев, заявил, что не пошёл на встречу с Путиным, так как это «неинтересно».