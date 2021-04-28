«Putin Team уже приехала»: Шипулин поддержал оставшуюся без флага шашистку

https://static.news.ru/photo/dc806684-a8cc-11eb-9554-96000091f725_660.jpg Тамара Тансыккужина Фото: EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT/ТАСС

Бывший российский биатлонист, чемпион мира Антон Шипулин высказался об инциденте на чемпионате мира по шашкам в Польше, где со стола россиянки Тамары Тансыккужиной унесли национальный флаг прямо во время партии. Слова Шипулина приводит ТАСС.

Ты спортсмен, ты никогда не подозревался в допинговых скандалах, никому не мешал и не делал ничего неправомерного, а тебя просто унижают. Сегодня очень много общественников и политиков её поддержало, я знаю, что наша команда Putin Team уже приехала в отель к Тамаре Михайловне, чтобы её поддержать. Эта поддержка ей очень важна после того, как она столкнулась с такой несправедливостью, — сказал Шипулин.

27 апреля во время встречи Тансыккужиной с Натальей Садовской из Польши бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу участниц и сначала убрал наклейку с именем россиянки, затем унёс флаг. Тансыккужина ненадолго отвлеклась, однако вскоре вернулась к игре. В итоге она проиграла партию. Заключительный матч состоится 3 мая.

Позднее Наталия Садовская в знак солидарности с российской коллегой убрала со стола флаг своей страны во время пятой партии за мировую шашечную корону.