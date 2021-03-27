Путин поздравил российских фигуристок с триумфальным выступлением на ЧМ

https://static.news.ru/photo/9628a2c4-8eef-11eb-9896-96000091f725_660.jpg Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин не остался в стороне от успеха российских фигуристок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трудовой на чемпионате мира в Стокгольме. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет ещё одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм, — говорится в тексте сообщения.

Отдельно глава государства выделил выступление Щербаковой, завоевавшей золотую медаль мирового первенства. Путин считает, что этот успех стал отличным подарком ко дню рождения спортсменки — в воскресенье, 28 марта, ей исполняется 17 лет.

В соревнованиях среди женщин Анна Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира. Она по итогам короткой и произвольной программ набрала 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20).

Впервые в истории весь пьедестал мирового первенства заняли российские фигуристки. Как писал NEWS.ru, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина допустила, что на Олимпийских играх — 2022 представительницы России смогут повторить успех чемпионата мира.