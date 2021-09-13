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Путин пообещал разобраться, почему призёры Паралимпиады не получили BMW

16:52, 13 сентября 2021
Путин пообещал разобраться, почему призёры Паралимпиады не получили BMW Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что разберётся, почему паралимпийцы не получают автомобили BMW после успешных выступлений на Играх, в отличие от своих коллег-олимпийцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Золотым, серебряным и бронзовым медалистам Олимпийских игр вручают новые автомобили, а вот паралимпийцам — сертификаты. Члены паралимпийской сборной поинтересовались, почему так происходит.

А почему нет? Честно говоря, я исходил из того, что так должно быть. Я скажу, вопроса нет (про вручение автомобилей), — удивился глава государства.

Ранее сообщалось, что призёрам Олимпийских игр в Токио правительство России подарит ключи от автомобилей марки BMW. Всего новенькие авто получили 129 спортсменов. Торжественное мероприятие состоялось в Москве.

Кроме того, стало известно, что уступившая на Олимпийских играх в Токио израильтянке Линой Ашрам из-за странного решения судей российская гимнастка Дина Аверина получила ключи от автомобиля BMW X5.

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