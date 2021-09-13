Путин пообещал разобраться, почему призёры Паралимпиады не получили BMW

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что все фигуристы сборной России показали потрясающее катание на контрольных прокатах в Челябинске. При этом Александра Трусова превзошла все мыслимые ожидания, отметила специалист в Instagram.

Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды, — подчеркнула Тарасова. Так она оценила произвольную программу Трусовой, которая стала первой в мире женщиной, исполнившей пять четверных прыжков. При...