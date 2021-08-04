Путин обратился к российским синхронисткам после победы на Олимпиаде

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Президент России Владимир Путин обратился к российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко после победы на Олимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что победу синхронисток все ждали, и спортсмене не подвели. По мнению Путина, спортсменки выступили блестяще и покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием.

Вы вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания. Желаю вам новых успехов и всего самого доброго, — отметил глава государства.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладателями золотых наград в произвольной программе дуэтов. Это олимпийское золото стало для Ромашиной шестым в карьере, для Колесниченко — вторым.

Ранее сообщалось, что самая титулованная синхронистка в истории вида спорта Светлана Ромашина объявила о том, что больше не станет принимать участие в следующих Олимпиадах.