Путин обратился к рапиристкам после победы на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин обратился к женской сборной России по рапире, в которую вошли Ирина Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова. Последняя проводила поединки с травмой ноги, а покинула пьедестал в инвалидном кресле. Рапиристки стали обладателями золотых медалей впервые с 2008 года. Сообщение главы государства появилось на сайте Кремля.

Уважаемые Инна Васильевна, Аделина Рустемовна, Лариса Викторовна, Марта Валерьевна! Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Командная сплочённость, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх на сильными соперницами из Франции, — говорится в заявлении.

Путин не сомневается, что успех национального коллектива укрепит авторитет страны как спортивной державы, а также станет отличным вкладом в развитие российской школы фехтования.

Российские рапиристки стали обладателями золотых медалей Олимпиады-2020 в Токио. В финальном поединке команда оказалась сильнее француженок. Матч закончился со счётом 45:34 (5-2, 5-3, 4-4, 6-3, 5-6, 5-2, 5-1, 5-7, 5-6).