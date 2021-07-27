Путин обратился к пловцу Рылову после победы на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями в адрес Евгения Рылова, добывшего первую золотую медаль в соревнованиях по плаванию на спине на дистанции 100 м за последние 25 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли вам опередить серьёзных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта, — говорится в сообщении.

Глава государства пожелал 24-летнему Рылову дальнейших успехов. Впереди ему предстоит выступить в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м. Для спортсмена это главная дисциплина на Олимпийских играх.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу Рылова. Комментатор не сдержал радости по поводу первого олимпийского золота России за 25 лет.