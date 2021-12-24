Путин назвал ошибочным и неприемлемым решение США о бойкоте Олимпиады в КНР

Президент России Владимир Путин заявил, что решение дипломатов США и ряда их союзников бойкотировать зимнюю Олимпиаду, которая пройдёт в Пекине, является ошибочным и неприемлемым. По словам главы государства, Россия всегда была против политизации спорта.

Спорт должен объединять людей <...>. Им (США. — NEWS.ru) не сдержать Китай, они должны это осознать, — заявил Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции.

Он также отметил, что китайская экономика «неизбежно» станет первой в мире.

В предыдущий раз США полностью бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве. Тогда страной руководил президент Джимми Картер. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что США объявили о так называемом дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.