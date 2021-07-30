«Пшикают себе препараты»: российский пловец рассказал о допинге в США

Серебряный призёр Олимпиады в Лондоне Евгений Коротышкин прокомментировал высказывание американского пловца Райана Мёрфи о допинге в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ранее спортсмен из США усомнился, что победа коллеги из РФ Евгения Рылова на Играх в Токио была честной.

По мнению Коротышкина, подобные высказывания со стороны Мёрфи недопустимы и неуместны, так как Рылов приложил огромные усилия, чтобы завоевать медаль. К тому же американцы сами не очень чисты в отношении допинга.

В комнате ожидания перед заплывами все до единого пшикают себе в лёгкие препараты от астмы. Бог знает, от чего ещё. Это является не совсем честной игрой. Неужели в американской сборной команде выступают только больные люди? — сказал Коротышкин.

Евгений Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине. На данный момент в копилке сборной России 10 олимпийских золотых медалей.

Также сообщалось, что российский пловец Евгений Рылов отреагировал на заявление американского соперника Райана Мёрфи, который сообщил, что на него психологически давит участие в нечистых Играх.