Прыгун на лыжах с трамплина Садреев заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/045ce9ce-4b77-11eb-9017-fa163e074e61_660.jpg Данил Садреев Фото: AP/TASS

Российский спортсмен Данил Садреев заразился коронавирусной инфекцией, заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Как сообщается, россиянин получил положительный результат теста на COVID-19 на соревновании «Турне четырёх трамплинов».

Данил сдал положительный тест, сегодня стал известен результат. Его ждёт 10 дней карантина, — рассказал Дубровский, слова которого приводит ТАСС.

По данным Международной федерации лыжного спорта (FIS), вместе с Садреевым были изолированы трое других членов команды, в том числе один спортсмен.

«Турне четырёх трамплинов» проходит в Германии и Австрии. Мероприятие завершится 6 января.

Ранее NEWS.ru писал, что английский футбольный клуб «Манчестер Сити» проинформировал о заражении пятерых футболистов COVID-19.

Положительные тесты на коронавирус получили пять игроков и два сотрудника клуба. В настоящее время тренировочная база «Ман Сити» закрыта, все заболевшие отправлены на карантин.