Театр абсурда: не все фигуристы попадут на чемпионат России легально

Нет сейчас людей печальнее, чем представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Изначальный гениальный план, который заключался в том, чтобы сделать Кубок России отборочным турниром на чемпионат страны, с треском провалился. Около 20 фигуристов сборной официально не прошли отбор, возможно, на главный турнир в этом сезоне. Впрочем, беспокоиться спортсменам не стоит — федерация нелегально вытащит сборников на чемпионат России. Об очередной абсурдной ситуации в российском фигурном катании рассказывает NEWS.ru.

Федерация фигурного катания с самого начала поставила себя в тупиковую ситуацию. Несмотря на максимально нестабильную обстановку во всём мире, вызванную последствиями первой волны коронавируса, первые лица ФФККР в августе нынешнего года подписали документ, в котором обозначили основную идею Кубка России.

К участию в чемпионате России — 2021 будут допускаться только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России — 2020 по программе МС (мастер спорта. — NEWS.ru), на основании суммы очков, набранных на этих этапах, — сказано в документе.

Каких-либо примечаний на случай экстренных ситуаций — болезней, травм, коронавируса, в конце концов, — прописано не было, что вносило ещё большую категоричность в предписанные правила. Документ чётко гласит: либо вы выполняете основной критерий отбора — участвуете в двух этапах и набираете необходимые баллы для попадания на ЧР, — либо лишаетесь турнира. Точка.

В принципе можно понять, почему нужна была такая категоричность. Скорее всего, в федерации, опасаясь того, что члены сборной будут отлынивать от внутреннего, не очень-то и статусного турнира, решили отчётливо дать понять, что подобные хитрости будут жёстко наказываться. Однако президент ФФККР Александр Горшков и Ко должны были осознавать, что в нынешних реалиях без форс-мажорных ситуаций не обойдётся. Но они подумали об этом в последнюю очередь.

Все критерии комплектования состава на участие в чемпионате России и сама схема соревнований разрабатывалась, когда мы все находились на самоизоляции и дальнейшая перспектива была не совсем ясна. В тот период основной задачей было создать определённую схему соревнований, по которой спортсмены будут тренироваться, — объяснял позицию федерации президент Горшков.

Уже на старте сезона план ФФККР стал давать трещину. В связи с хроническими заболеваниями спины двукратная чемпионка мира Евгения Медведева была вынуждена сняться сначала с первого этапа Кубка России, затем со второго. Была надежда, что фигуристке удастся восстановиться к последним стартам (всего КР включал в себя пять этапов), но в итоге она не приняла участие ни в одном из них.

Но не только одна Медведева стала головной болью для ФФККР. С самого начала были размыты соревновательные перспективы серебряного призёра чемпионата Европы 2020 года Артура Даниеляна и спортивной пары Александра Степанова/Иван Букин (в итоге никто из них ни разу в этом сезоне не появился на соревнованиях). Обострившиеся проблемы со спиной у Александра Самарина ставили под сомнение выступление на втором этапе КР, вызывало опасение колено Виктории Синициной, неясна была судьба пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Михаил Коляда Александр Вильф/РИА Новости

Впрочем, на этом «подарки судьбы» для ФФККР не закончились. Все плоды своей недальновидности федерация смогла вкусить на пятом этапе Кубка России, когда после мощных гуляний на банкете по случаю завершения Гран-при страны с положительными тестами на COVID-19 из строя выбыла половина членов сборной. Как итог: основной критерий Кубка России не смогли выполнить 20 фигуристов, в число которых входит Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Анастасия Гулякова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев. Как вы понимаете, все они являются лидерами национальной команды.

Значит ли это, что не выступившие на двух этапах Кубка России фигуристы не попадут на чемпионат России. Нет, это невозможно. В федерации уже дали понять, что они пойдут навстречу спортсменам.

Ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы. То, что мы написали, это не довод. Мы будем думать над тем, чтобы сборная команда страны не пострадала от сложившейся ситуации, — сказал Горшков на пресс-конференции перед Гран-при России.

Такая взаимовыручка, конечно, не может не радовать. Но это тот момент, который федерация должна была урегулировать заблаговременно. Никаких особенных действий для этого совершать не нужно — достаточно было просто обозначить некоторые примечания по отдельным случаям и жить себе спокойно (ну или почти спокойно). Но в федерации решили усложнить жизнь не только себе, но и спортсменам. Теперь получается, что большая часть фигуристов попадёт на чемпионат России нелегально.

К спортсменам в данной ситуации вопросов нет — они оказались заложниками не зависящих от них обстоятельств. А вот федерация решила придумать правила, а затем нарушить их, ссылаясь на то, что «мы не знали и не были готовы», и это как минимум непрофессионально.

Посмотрим, как теперь главы ФФККР распределят участников турнира (окончательный список ещё не сформирован). Им потребуется не меньший профессионализм, чтобы в итоге не оставить никого без внимания.