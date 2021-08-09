Провалившая допинг-тест бразильянка может получить медаль Олимпиады

Подозреваемая в употреблении допинга бразильская волейболистка Тандара Кайшета может получить медаль Олимпийских игр. Об этом ТАСС рассказали в бразильской делегации.

Да, Кайшета может получить медаль, какую — зависит от итогового результата. Но сейчас идёт процесс разбирательства. Если будет доказано, что вины Кайшеты нет, она получит заслуженную награду, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что игрок сборной Бразилии по волейболу Тандара Кайшета была временно отстранена управлением допинг-контроля своей страны из-за возможного нарушения антидопинговых правил, поскольку в её тесте был обнаружен остарин.

При этом после сдачи теста она выступала на Олимпиаде в Токио, где в 1/4 финала сборная Бразилии обыграла сборную команду России.

Позднее в пресс-службе Международной федерации волейбола сообщили, что на бразильскую сборную нельзя наложить санкции, поскольку спортсменка была отстранена от соревнований.

Финал олимпийского турнира женских команд по волейболу состоится 8 августа.

В субботу, 7 августа, мужская сборная России по волейболу проиграла Франции в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «трёхцветных».