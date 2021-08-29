Провал летней сессии: почему лучшая биатлонистка России снова мажет

Светлана Миронова уже третий год остаётся главной надеждой российского женского биатлона, однако в стабильности стрельбы она за это время ни на шаг не приблизилась к мировым лидерам. Хотя стрелковые тренеры в команде меняются каждый год, но никто не может найти подход к талантливой, но своенравной спортсменке. Летний срез готовности в Нове-Место показал, что проблемы остались те же, а до Олимпиады остаётся меньше, чем полгода.

Проваленный тест

Биатлонисткам сборной России, которые решили испытать себя на летнем чемпионате мира, несказанно повезло. В отличие от мужчин, именно в женских соревнованиях была приличная конкуренция, которую обеспечили основные составы команд Чехии, Польши, Словакии, Украины, Румынии, Словении, Латвии и частично России. Это не элита мирового биатлона, но крепкие середняки, которые имеют в своих рядах спортсменок высокого уровня. Миронова в такой компании в трёх гонках не смогла подняться выше шестого места, а отговорки о том, что к этому старту россиянки специально не подводились, а приехали наслаждаться и получать удовольствие, не работают, потому что соперницы точно также готовятся с прицелом на Олимпиаду.

В первом же суперспринте Светлана сделала девять промахов на четырёх огневых рубежах (и ещё шесть на двух в квалификации), полностью провалив стрельбу в ветер, что с ней происходит постоянно. В спринте борьба за награды для неё закончилась после стрельбы лёжа и ещё трёх промахов, а в гонке преследования Миронова наконец-то показала хоть что-то отдалённо напоминающее её лучшее выступление. Три круга штрафа в гонке с четырьмя рубежами для неё неплохой результат, а вторая скорость на трассе позволила подняться на цветочную церемонию.

В итоговой классификации прошлого сезона занявшая 19-е место Миронова — третья среди участниц чемпионата мира. Но при этом выступила она гораздо хуже двух других спортсменок из первой двадцатки. Так чешка Маркета Давидова в родных стенах завоевала два золота и серебро, а украинка Юлия Джима дважды была второй, хотя жовто-блакитные тоже приехали в Нове-Место не на пике формы и после серьёзных нагрузок на сборах.

Светлана Миронова svetlana_mironova_official_group

Отравление в команде и отношения с тренером

Весной после того, как очередной сезон Мироновой не оправдал ожиданий в её отношениях с многолетним личным тренером и старшим наставником сборной Михаилом Шашиловым образовалась трещина. Спортсменка, которая после предыдущей неудачи просила тренера помочь ей выйти из психологической и функциональной ямы, разочаровалась от совместной работы и даже не поехала с командой закатываться на Камчатку, а во время чемпионата России выражала недовольство подготовкой лыж. Судя по тому, что на вопросы о Шашилове Светлана отказывается отвечать и сейчас, лучше эти отношения не стали.

Кроме того, в пятницу во время чемпионата мира по летнему биатлону сборная отмечала день рождения Анастасии Гореевой, после которого несколько человек почувствовали признаки отравления: рвоту и желудочно-кишечные расстройства. Живущие в том же отеле другие сборные таких проблем со здоровьем не испытали, так что вряд ли дело в местной еде или каком-либо вирусе. В итоге две юниорки не смогли участвовать в гонках, а некоторые другие спортсменки испытывали дискомфорт. Также примечательно, что проблема возникла именно в праздновавшей женской части команды, что наводит мысли на то, что тортик, о котором говорила Анастасия Гореева, оказался с сюрпризом. Миронова также прокомментировала итоги чемпионата и эту ситуацию.

Чемпионат сложился не очень удачно для меня. В двух первых гонках я не смогла сориентироваться по ветру на стрельбе лёжа и делала недостаточную поправку, поэтому получалось по три промаха при кучной стрельбе. Перед гонкой преследования я обсудила с тренерами, как реагировать на ветер и в итоге чемпионат мира закончился для меня неплохо. К счастью, отравление меня не коснулось. Слышала, что у пары человек есть проблемы с пищеварением, но комментировать это подробно не могу, — рассказала Миронова NEWS.ru.

Проблемы со стрелковым тренером

Научиться стрелять в ветер с выносом или правильно делать поправки мог бы помочь квалифицированный тренер по стрельбе, но пока стрелковые тренеры меняются каждый год, а сдвигов нет никаких. В 2017 году Сергей Коновалов говорил, что некоторые спортсменки не способны научиться стрелять и имел ввиду Миронову. С тех пор его никто не опроверг. Леонид Гурьев добился попадания трёх россиянок в десятку самых метких, но через год стрелковый план взял под себя старший тренер Виталий Норицын, провалил работу и был уволен. Затем на роль стрелкового тренера пробовался Алексей Волков, который вызвал недовольство спортсменок и Михаила Шашилова и был отправлен домой даже за этап до конца сезона.

Долгие поиски нового тренера по стрельбе, начатые весной Михаилом Шашиловым официально пока не завершились, поскольку СБР не объявил о каком-либо назначении на эту должность. Однако по факту с командой на сборах работает Александр Хлусович, который ранее трудился в юниорской команде, работу штаба которой признали неудовлетворительно, а до этого безуспешно пробовал свои силы в работе с Анастасией Кузьминой и сборной Белоруссии, но нигде не продержался и года.

Для решения проблем Мироновой тренер должен соответствовать двум условиям: спортсменка должна ему безоговорочно доверять (что в случае с Мироновой почти невозможно, если его фамилия не Норицын) и он должен сам по себе быть специалистом высокого уровня. Есть мнение, что в российском биатлоне таких современных специалистов попросту нет, а потому нужно приглашать либо чистого стрелка, либо иностранца, но на Пекин поезд уже ушёл.