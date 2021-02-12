«Провал»: Губерниев раскритиковал выступление биатлонистки Мироновой на ЧМ

https://static.news.ru/photo/1d3c90a4-6e2a-11eb-844c-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал выступление российской биатлонистки Светланы Мироновой в спринтерской гонке на чемпионате мира.

Четыре промаха — это абсолютная неготовность. Она не справляется с чемпионатом мира. Это провал, — заявил журналист в эфире «Матч ТВ».

Россиянка пришла к финишу 64-й. Миронова дважды промазала из позиции лёжа, а затем четыре раза промахнулась на стойке. Биатлонистка никогда не стреляла хуже в личной гонке с двумя огневыми рубежами.

Ранее стало известно, что норвежская биатлонистка Тириль Экхофф с чистой стрельбой одержала победу на чемпионате мира по биатлону. Российские биатлонистки не смогли пробиться даже в десятку лучших. Экхофф показала третий результат по скорости на лыжне и безупречно отработала огневые рубежи, показав результат 21.18,7. Победа позволила норвежке возглавить общий зачёт Кубка мира. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье (1 промах, +12,0 секунды). Обладательницей бронзовой награды неожиданно стала белоруска Анна Сола (0 промахов, +14,4 секунды).

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 19-е место (1 промах, +1.19,6). Светлана Миронова не попала в 60 лучших и не примет участия в гонке преследования.