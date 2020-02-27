https://static.news.ru/photo/016baa76-5914-11ea-ab94-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Второй номер мужской сборной России по биатлону Матвей Елисеев оказался самым титулованным участником первой дисциплины чемпионата Европы, который открылся в Белоруссии. Однако россиянин неудачно выступил в квалификации суперспринта и стал единственным членом сборной, не пробившимся в финал.

Лучший результат в национальной команде показал Карим Халили, занявший седьмое место, а участие Елисеева во второсортном турнире вызвало вопросы у российских пользователей Сети.

В комментариях к новости о выступлении россиян, размещённой порталом Rusbiathlon.ru, поклонники биатлона удивлялись присутствию Елисеева в Раубичах: «Что здесь делает Елисеев... загадка сия велика есть», «Елисеев, грубиян и высокомерный мальчик, показал, что он недостоин места в основной сборной. Не пройти квалификацию на ЧЕ — показатель очень низких моральных и физических данных этого „заслуженного“ спортсмена», «А на ЧЕ ему ехать и не следовало. Но если он действительно сам, а не с чьих-то слов напросился на ЧЕ, то непонятно, чем было вызвано это стремление», «Матвея на ЧЕ не надо было везти, уставший сильно», «Кстати, по Матвею Елисееву — зачем же парня добивать? Он ещё пригодится», «Интересные рассуждения по Елисееву. Он что, во всех гонках участвовал? И устал. С чего бы? Весь сезон говорит, что устал», «Елисеева отправили на ЧЕ для прикрытия задниц руководства СБР и ТШ (тренерского штаба. — NEWS.ru). Медалек хотят».

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусский биатлонист Антон Смольский занял первое место в квалификации суперспринта среди мужчин на чемпионате Европы, показав время 7.53,4 минуты. Матвей Елисеев завершил гонку в квалификации суперспринта 33-м (+45,1) и не смог отобраться в финал, в которой попадали тридцать лучших.