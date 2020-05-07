Прошедший сезон в фигурном катании тесно связан с доминированием «Трио ТЩК» (Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная) — подопечные Этери Тутберидзе забрали медали всех ведущих турниров. Поэтому распад непобедимого трио, вызванный переходом Трусовой к Евгению Плющенко, очень поразил многих болельщиков. Но не стоит удивляться: этот союз рано или поздно должен было расколоться. Друзья-соперники в мире спорта не самое распространённое явление. Да и в фигурном катании чаще встречаются противостояния дуэтов, нежели чем трио. О самых драматичных баталиях между спортсменами — в материале NEWS.ru.

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко

Бесспорно, главное противостояние в фигурном катании, по крайней мере в новейшей истории нашей страны, относится к следующим двум фамилиям — Ягудин и Плющенко. Они также как и в случае с ученицами Этери Тутберидзе воспитывались под крылом одного тренера, — Алексея Мишина — а впоследствии один из спортсменов перешёл к другому наставнику. Но обо всём по порядку.

Евгений Плющенко в возрасте 11 лет присоединился к группе Алексея Мишина, в которой уже на протяжении двух лет занимался Ягудин. И если на первых порах не было какой-то явной вражды между спортсменами, то, чем старше они становились, чем чаще пересекались на соревнованиях, напряжение усиливалось. Главная претензия со стороны обоих спортсменов заключалась в том, что их наставник не уделял им должного внимания — Ягудин считал, что фаворитом Мишина был Плющенко, и наоборот. Но настоящие страсти начали разворачиваться во время и после Олимпиады в Нагано в 1998 году. Алексей Ягудин, который ехал на турнир за золотом, занял в итоге пятое место, но ещё большим ударом для фигуриста стало известие о том, что федерация вместо него на постолимпийский чемпионат мира в Минниаполисе решила отправить Евгения Плющенко. Мишин, кстати, был не против этой инициативы. Алексей, правда, в итоге отправился на чемпионат мира благодаря тому, что с турнира снялся другой российский спортсмен, и даже выиграл мировое первенство. Но это была последняя победа Ягудина с Мишиным.

Евгений Плющенко Alexander Chernykh/Global Look Press

Летом 1998 года Алексей Ягудин перешёл к Татьяне Тарасовой, а уже через четыре года состоялась самая запоминающаяся битва в карьере обоих фигуристов — Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Евгений Плющенко, который приехал на первые для себя Олимпийские игры в качестве фаворита турнира, в итоге отдал золото Алексею Ягудину и впоследствии обвинил психолога своего главного соперника (по совместительству колдуна-шамана — репутация у этого человека была не самой лучшей) Рудольфа Загайнова в обидном поражении.

Плющенко ещё успеет взять олимпийское золото, даже дважды, — на Олимпиаде в Турине в 2006 году и в Сочи в 2014 году (в командном зачёте) — но друзьями с Ягудиным они так и не станут.

Мария Бутырская и Ирина Слуцкая

Это сейчас принято считать противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой главным в истории женского фигурного катания в нашей стране. Однако люди старой закалки могут поспорить с этим суждением. Для тех, кто видел дуэль Марии Бутырской и Ирины Слуцкой, которая длилась на протяжении шести лет (с 1996 по 2002), битва юных учениц Тутберидзе воспринимается не очень-то и серьёзно.

Мария Бутырская долгое время была лидером сборной России, ей не было равных на внутренней арене. Однако всё изменилось, когда юная, 17-летняя, Ирина Слуцкая обыграла свою оппонентку на чемпионате Европы-1996, а затем и на Евро-1997. Вскоре Бутырской снова удалось вернуть себе звание лучшей (она выиграла ЧЕ-1998, в первенствах России была тоже победителем), но ненадолго.

Примечательно то, что вне зависимости от того, оказывалась ли Слуцкая в призёрах или нет на соревнованиях, федерация, в лице президента Валентина Писеева, всегда делала ставку именно на Ирину. В этом отношении показательна история того, как в 1999 году федерация пыталась отправить Слуцкую на международные соревнования, несмотря на то, что фигуристка заняла шестое место на первенстве России и тем самым не попала в сборную. Мария Бутырская и её тренер Елена Чайковская смогли предотвратить этот беспредел, но этот случай был не единственным.

Ирина Слуцкая instagram.com/slutskayaofficial

На Олимпиаду в 2002 году в Солт-Лейк-Сити спортсменки отправлялись в разных статусах. Ирина была на пике своей формы, а карьера Бутырской шла на спад, в добавок к спаду примешивались и проблемы личного характера. Поэтому на Олимпиаде Ирина боролась в первую очередь с сильными соперницами из других стран, и в этой борьбе проиграла Саре Хьюз. Бутырская заняла только шестое место.

Да, может быть, у спортсменок не выдалась зрелищной и драматичной дуэль на Олимпийских играх, зато весь остальной период был очень насыщенным и сопровождался скандалим (Бутырская боролась с федерацией) и интригами.

Евгения Медведева и Алина Загитова

Вражда между фигуристками нашего времени началась на Олимпиаде в 2018 году. Евгения Медведева, которая являлась лидером нашей сборной на протяжении последних нескольких лет и считалась по праву главным претендентом на золотые медали в Пхёнчхане, столкнулась с двумя проблемами. На старте самого важного сезона в своей карьере она получила травму, из-за которой пропустила часть этапов. И ещё, самое главное, переход из юниоров во взрослое катание 15-летней ученицы Этери Тутберидзе Алины Загитовой пришёлся как раз на олимпийский год. Несмотря на то, что девушки продолжительное время (даже на Олимпиаде) сохраняли на публику дружеские отношения, распределение итоговых мест на пьедестале (Загитова стала первой, Медведева — второй) навсегда раскинул их на два противоположных лагеря.

Правда, до сих пор многие считают, что конфликт межу фигуристами получил такую огласку за счёт фанатов, которые в наше время считаются агрессивнее многих футбольных ультрас.

Алёна Косторная и Анна Щербакова

Что ж, теперь главными звёздочками после ухода Трусовой, не выдержавшей в том числе дуэли, в команде Тутберидзе являются две спортсменки — Алёна Косторная и Анна Щербакова. Возможно, в скором времени мы увидим серьёзное противостояние между этими фигуристками. А там не за горами и Олимпиада-2022!

Правда к тому моменту из юниоров выйдет другой подрастающий талант команды Тутберидзе Камилла Валиева, и вполне вероятно, что произойдёт повторение истории Загитовой и Медведевой. Но до этого времени может всё ещё много раз перемениться. Фигурное катание нынче такое, непостоянное.