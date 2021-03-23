Против камерунского громилы у чемпиона UFC нет шансов

В предстоящий уик-энд главным событием турнира UFC 260 станет бой за титул чемпиона мира в тяжёлом весе, где действующий обладатель пояса и, вероятно, лучший тяжеловес в истории UFC Стипе Миочич проведёт реванш с французом камерунского происхождения Франсисом Нганну. Несмотря на уверенную победу в первом поединке, Миочич — явный андердог, а его соперник, обладающий самым сильным нокаутирующим ударом в мире, может надолго стать во главе тяжёлого дивизиона.

Как это было?

Три года назад многие также считали, что талантливый и многогранный Миочич не сможет противостоять ударной мощи огромного соперника, однако всё решил идеальный геймплан Стипе и неготовность африканца к пятираундовой войне. Лишь в первой пятиминутке Нганну представлял серьёзную угрозу Миочичу, вынужденному действовать осторожно. В дальнейшем он без проблем валял огромного афрофранцуза на землю, добивал его ударами, а к чемпионским раундам Нганну стоял с трудом на ногах и представлял для своего собственного здоровья большую опасность, чем для соперника.

Эта победа стала для Миочича третьей подряд успешной защитой пояса, и по этому показателю он вырвался в лидеры тяжёлого дивизиона. Накануне реванша вне зависимости от его исхода Дэйна Уайт уже называет американского хорвата лучшим тяжеловесом в истории, ставя его выше даже Фёдора Емельяненко, чья нога так и не ступила в октагон.

Почему реванш сложится по-другому

Есть как минимум четыре весомых фактора, которые позволяют предполагать, что в реванше Миочичу не удастся повторить свой успех и победную тактику.

1. Возраст и физические кондиции. В этом году Стипе исполняется 39 лет, возраст критический для любого бойца, в том числе для топового тяжеловеса. Многие великие чемпионы именно ближе к 40 резко теряли кондиции и былую мощь. Это касалось даже Даниэля Кормье, Алистара Оверима и Фабрисиу Вердума, чей расцвет пришёлся в возрасте далеко за 30. Миочич во втором бою уже не будет иметь такого колоссального преимущества в выносливости на пятираундовой дистанции, а его соперник, напротив, в 34 года только вышел на пик формы тяжеловеса и его сильные стороны — длина рук и ударная мощь — никуда не делись.

2. Приобретённый опыт Нганну. К первому бою Нганну подошёл без багажа боёв более двух раундов и без опыта встреч с топовыми соперниками, за исключением постаревших легенд Андрея Орловского и Алистара Оверима, с которыми он расправлялся за полторы минуты. Поражение от Миочича настолько шокировало его, что в следующем бою с Дерриком Льюисом он проиграл, простояв напротив соперника все три раунда, потому что боялся устать. Но с тех пор у него было достаточно времени, чтобы поработать над защитой от тейкдаунов и выносливостью, тем более в этом деле ему помогал другой чемпион UFC родом из Африки, Камару Усман.

3. Травмы и тяжёлые битвы Миочича. Путь в октагоне соперников после первого боя сильно отличается. После бесконтактного поединка с Льюисом Нганну в фирменном стиле за считанные секунды последовательно вынес с ринга Кёртиса Блейдса, Каина Веласкеса, Жуниора дос Сантоса и Жаирзинью Розенстрёйка, при этом не получив никакого урона во всех этих поединках. Миочича же ждала тяжелейшая трилогия с Даниэлем Кормье, в первом акте которой он угодил в нокаут. Кроме того, хорват получил от тычков пальцами серьёзную травму глаза и долго лечился, а накопленный урон может отразиться на его умении держать удар.

4. Отсутствие возможности повторения сценария. Большинство экспертов сходятся в том, что второй бой большей частью будет проходить в стойке, где выше шансы у Нганну. Конечно, Миочич поначалу будет иметь перевес в скорости, и именно на этот фактор он намерен сделать ставку. Судя по фото и видео из его лагеря, он весьма сухой и выйдет на бой с почти 120-килограммовым соперником с весом в 103-104 кг. Переводить прокачавшего защиту Нганну для него будет и труднее и энергозатратнее, а скорость с возрастом уходит, и рано или поздно он с высокой вероятностью нарвётся на нокаутирующий удар.

Хватит ли Джонсу смелости?

Конечно, UFC заинтересована в том, чтобы свести победителя этого боя с Джоном Джонсом за неофициальный титул величайшего из великих. Хотя большой вопрос, рискнёт ли ставший с возрастом капризным, ленивым и слабоуправляемым Джонс выйти против такого громилы, притом что лучшие его годы тоже явно остались позади.

Другим вариантом является Александр Волков, который после уничтожения Алистара Оверима, поражения Кёртиса Блейдса в бою с Льюисом и неубедительной победы Сириля Гана стал также одним из ближайших претендентов на титул. Александр и его команда давно говорят, что просто мечтают встретиться с Нганну, но это тоже будет поход по лезвию бритвы. В ударной мощи француз многократно превосходит россиянина, а потому Волкову надо будет сохранять концентрацию на протяжении пяти раундов, постоянно двигаться и рассчитывать измотать соперника и перестрелять по очкам за счёт второй половины боя.