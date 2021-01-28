Проститутки, лимузины, дорогие часы: как русские покупали мировой биатлон

Глава специальной комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) Джон Тэйлор подвёл итоги расследования о допинге и коррупции в мировом биатлоне в 2008–2015 годах. По его результатам сделаны выводы о массовой системе допинга в российском биатлоне, коррумпированности бывших чиновников федерации Андерса Бессеберга и Николь Реш и роли в махинациях бывших должностных лиц СБР. Итоги отчёта могут положить начало как уголовному расследованию в отношении причастных, так и новым санкциям в адрес российского биатлона.

Проделки старика Бессеберга

О любви к России бывшего босса IBU (возглавлявшего организацию с 1993 по 2018 год) норвежца Андерса Бессеберга слухи ходили давно. Он с радостью приезжал в нашу страну на официальные и коммерческие соревнования, проводя время в компании русских красавиц и пышных застолий с алкоголем. И хотя комиссия не нашла прямых доказательств получения взяток Бессебергом от русских в виде наличных денег, были выявлены любопытные факты, показывающие, что благосклонность норвежца можно приобрести драгоценными подарками.

Так, в доме Бессеберга полиция нашла 13 дорогостоящих наручных часов. Одни из них ему были подарены Александром Тихоновым, другие — чиновником СБР во времена руководства Михаила Прохорова, а происхождение некоторых экс-президент даже не смог объяснить. При этом Бессеберг сообщил, что хотел вернуть часы, узнав, что их стоимость $20 тыс., но чиновник принять их назад отказался, заявив, что «президент IBU должен носить такие часы».

Кроме того Бессеберг неоднократно участвовал в дорогостоящих охотничьих мероприятиях в Ханты-Мансийске, Тюмени и на Камчатке за счёт принимающей стороны. Канадский вице-президент IBU Джимми Каррабре отметил, что когда он пригласил Бессеберга на охоту в Ванкувере, тот поначалу обрадовался, а когда узнал, что платить за удовольствие придётся ему самому, потерял интерес к мероприятию.

Другой страстью Бессеберга были красивые девушки, в компании которых его видели постоянно. Это были как предоставленные организатором переводчицы, так и девушки из эскорта. Бессеберг в показаниях полиции признался, что пользовался услугами проститутки в Москве и занимался сексом с девушкой, с которой его познакомили сотрудники СБР. Более того, они помогали чиновнику преодолевать языковой барьер, так как спутница не владела английским. При этом экс-чиновник отметил, что не платил девушке денег, которая представилась болельщицей биатлона и бывшей танцовщицей в ночном клубе.

Генеральный секретарь Николь Реш также не была обделена вниманием российской стороны. По её словам, в 2009 году Александр Тихонов пытался вручить ей коробку с драгоценностями (сам Тихонов это категорически отрицает) за сокрытие трёх положительных допинг-тестов в российской сборной. Позже, в 2011 году, с ней познакомился чиновник СБР, чьё имя зашифровано в докладе как Person B, который дарил дорогие подарки, включая эксклюзивные вина, элитные путешествия, цветы и приглашения на ужин. Он также оплачивал ей перелёты бизнес-классом, дорогие отели и прокат лимузинов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Россия избегала наказания

Что Россия получила взамен? В 2016 году, когда уже был опубликован доклад Макларена, голосование за право провести чемпионат мира — 2021 выиграла Тюмень (по информации комиссии в ход также шли взятки делегатам конгресса). Бессеберг всяческим образом препятствовал расследованию в отношении биатлонистов из списка Макларена и лишь перед чемпионатом мира — 2017 согласился отстранить Екатерину Глазырину (чьи положительные пробы на «коктейль Родченкова» подменялись в сентябре и декабре 2013 года).

Также Бессеберг использовал свой решающий голос на заседании исполкома по переносу финала Кубка мира из Тюмени на фоне допингового скандала и бойкота соревнований в России со стороны нескольких стран и до последнего отказывался отнимать у России право принять чемпионат мира — 2021.

Николь Реш, в свою очередь, так и не передала в полицию найденный на трассе в Антхольце в 2015 году шприц, хотя обещала это сделать, из-за чего нельзя было установить обладателя на нём ДНК, а Бессеберг не дал ход этому расследованию. Кроме того, чиновники всячески игнорировали отклонения в паспорте крови у Евгения Устюгова и других российских биатлонистов, в отношении которых последствия ещё не наступили. Устюгов теперь может лишиться обоих золотых олимпийских медалей за многочисленные допинговые нарушения.

Чёрные пятна и последствия

Примечательно, что бывшие руководители СБР в открытой части отчёта не фигурируют, хотя кто, если не команда Михаила Прохорова, занималась организацией досуга и подарков Андерса Бессеберга и Николь Реш. Один из высокопоставленных чиновников СБР, который всё же дал интервью комиссии и в отчёте зашифрован как Person B (можно предположить, что речь идёт о бывшем исполнительном директоре СБР Сергее Кущенко), другое высокопоставленное лицо, отказавшееся от интервью, закрашено чёрным. Также из открытой части текста изъяты любые упоминания имён, задействованных в коррупционных схемах специалистов. Однако эти данные в полном объёме лягут на стол расследующим дело Бессеберга и Реш полициям Австрии и Норвегии.

Кроме того, специальный независимый орган Biathlon Integrity Unit будет вправе как вынести санкции в отношении конкретных российских должностных лиц, так и продолжить расследование в их отношении. Первый же неприятный звонок уже прозвучал.

Комиссия Тэйлора нашла доказательства применения допинга российскими биатлонистами, на которых ещё не были заведены дела. Речь идёт об использовании кровяного допинга, избегания допинг-контроля путём указания заведомо ложной информации в системе ADAMS, пропуски допинг-тестов и раннее завершение карьеры с последующим возвращением в большой спорт. В последней фразе легко предположить, о какой спортсменке может идти речь и почему страна Евросоюза так и не решилась дать ей гражданство вопреки предыдущим намерениям. Имена спортсменов и их временное отстранение могут объявить уже в ближайшее время, а потому СБР попросили подавать на чемпионат мира расширенную заявку, так как она будет согласована с WADA, которая как раз располагает всеми необходимыми доказательствами. Запасаемся попкорном, так как российский биатлон ещё не прошёл все девять кругов ада.