Простудившаяся Тутберидзе готовит фигуристок к Кубку России дистанционно

https://static.news.ru/photo/0e1ba798-3632-11eb-bfea-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе простудилась, в настоящее время наставница продолжает работать в дистанционном порядке, заявил гендиректор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

По его словам, подозрения касательно заражения Тутберидзе коронавирусом отсутствуют.

У Этери Георгиевны простудное заболевание, как и у многих сейчас. Подозрения на заражение коронавирусом у неё нет, — отметил Лайшев, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что вопрос, будет ли Тутберидзе сопровождать Камилу Валиеву, остаётся открытым. Всё будет зависеть от состояния здоровья наставницы.

Пятый этап Кубка России состоится в Москве 5–8 декабря. Некоторое время назад от участия в первенстве отказались несколько фигуристок — все они заразились COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала российских фигуристов, которые заразились коронавирусом перед пятым этапом Кубка России.

Речь, в частности, идёт о чемпионке мира Елизавете Туктамышевой, а также о чемпионах Европы Дмитрии Алиеве и Алёне Косторной. После выступления на московском этапе Гран-при они посетили устроенный организаторами турнира банкет, где и могли заразиться коронавирусом.