Пропустившая большую часть ОИ Байлз признана «Атлетом года» по версии Time

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, не сумевшая выступить в четырёх из шести дисциплин на летних Олимпийских играх в Токио, была признана спортсменкой года по версии журнала Time. Как отметили в издании, было решено отметить её достижения в спорте и жизни в 2021 году.
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Симона Байлз использовала своё выдающееся положение величайшей гимнастки мира, чтобы вдохновить давно назревший глобальный разговор о психическом здоровье. Её влияние выходит далеко за пределы спорта и показывает нам, что другой мир — лучший мир — возможен, когда мы говорим свою правду честно и искренне, — прокомментировал награждение Байлз известный игрок в американский футбол и активист Колин Каперник.
На летних Олимпийских играх в Токио Байлз завоевала серебро в командном многоборье, а также взяла бронзу в упражнениях на бревне. При этом от участия в индивидуальном многоборье, а также других упражнениях она отказалась.
Ранее сообщалось, что Байлз записала несколько видеороликов во время Олимпиады-2020. Они были показаны в недавно вышедшем документальном фильме Simone vs Herself. В одном из роликов спортсменка расплакалась.