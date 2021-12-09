Пропустившая большую часть ОИ Байлз признана «Атлетом года» по версии Time

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, не сумевшая выступить в четырёх из шести дисциплин на летних Олимпийских играх в Токио, была признана спортсменкой года по версии журнала Time. Как отметили в издании, было решено отметить её достижения в спорте и жизни в 2021 году.

Как говорится в статье, посвящённой признанию Байлз «Атлетом года», в 2021-м спортсменке пришлось не только справляться с синдромом дефицита внимания без необходимой медикаментозной поддержки, но и давать показания по делу о сексуальных домогательствах со стороны Ларри Нассара.

Симона Байлз использовала своё выдающееся положение величайшей гимнастки мира, чтобы вдохновить давно назревший глобальный разговор о психическом здоровье. Её влияние выходит далеко за пределы спорта и показывает нам, что другой мир — лучший мир — возможен, когда мы говорим свою правду честно и искренне, — прокомментировал награждение Байлз известный игрок в американский футбол и активист Колин Каперник.

На летних Олимпийских играх в Токио Байлз завоевала серебро в командном многоборье, а также взяла бронзу в упражнениях на бревне. При этом от участия в индивидуальном многоборье, а также других упражнениях она отказалась.

Ранее сообщалось, что Байлз записала несколько видеороликов во время Олимпиады-2020. Они были показаны в недавно вышедшем документальном фильме Simone vs Herself. В одном из роликов спортсменка расплакалась.