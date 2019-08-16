https://static.news.ru/photo/d637bb4c-c052-11e9-9484-fa163e074e61_660.jpg Михаил Прохоров Фото: mihailprohorov.ru/Global Look Press

Известный российский предприниматель Михаил Прохоров завершил продажу акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Общая сумма сделки составила $2,35 млрд и стала рекордной для профессионального спорта.

Прохоров приобрёл 80% акций «Нетс» в 2009 году за $223 млн. Главным достижением российского бизнесмена в развитии клуба стал переезд из Нью-Джерси в Бруклин и открытие баскетбольной арены Barclays Center вместимостью 18 тысяч зрителей в 2012 году.

По словам Прохорова, сейчас «Бруклин Нетс» находится в своём наилучшем состоянии за всю 52-летнюю историю клуба.

Для меня было честью и радостью открыть Barclays Center, а также наблюдать за тем, как клуб пустил глубокие корни в баскетбольное сообщество и стал привлекательным проектом в мировом масштабе. Сегодня команда находится в своём лучшем состоянии, чем когда-либо, — отметил российский предприниматель в интервью пресс-службе НБА.

Новым владельцем «Бруклин Нетс» стал китайский бизнесмен Джозеф Цао. Он приобрёл 49% акций клуба за $1 млрд ещё в прошлом году. А теперь выкупил у Прохорова за $1,35 млрд и оставшийся 51% акций «Нетс».

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