Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила программу девятого этапа Кубка мира, который пройдёт 8–9 февраля в шведском Фалуне.
Изменения связаны с малым количеством снега на территории проведения соревнований. В итоге индивидуальные гонки свободным стилем (15 и 30 км) пройдут в формате масс-старта, а длина дистанции будет сокращена. Итоговое расписание будет объявлено позже, сообщает пресс-служба FIS.
Ранее российский спортсмен Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе, писал NEWS.ru.
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