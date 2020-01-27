https://static.news.ru/photo/ad513c46-411a-11ea-86be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила программу девятого этапа Кубка мира, который пройдёт 8–9 февраля в шведском Фалуне.

Изменения связаны с малым количеством снега на территории проведения соревнований. В итоге индивидуальные гонки свободным стилем (15 и 30 км) пройдут в формате масс-старта, а длина дистанции будет сокращена. Итоговое расписание будет объявлено позже, сообщает пресс-служба FIS.

Ранее российский спортсмен Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе, писал NEWS.ru.