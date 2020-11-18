Призёры первенства России сыграют в онлайн-шахматы с командой Пекина

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Матч между юношескими командами Москвы и Пекина пройдёт 21 ноября в рамках марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт», информационным партнёром которого является NEWS.ru.

В каждой команде будет по 36 спортсменов, матч пройдёт по системе «Арена» с контролем времени по 5 минут на партию плюс 3 секунды на ход. Столицу представят победители и призёры первенств Москвы и России, сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

Онлайн-матч приурочен к 90-летию Федерации шахмат Москвы. Для столичных шахматистов это будет уже 14-я международная встреча. Начиная с сентября москвичи одержали 11 побед над командами других стран. Один матч завершился вничью и один закончился поражением.

Ранее Федерация компьютерного спорта Москвы и федеральный информационный портал NEWS.ru заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения NEWS.ru присваивается статус информационного партнёра ФКС Москвы.